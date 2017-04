Meblik - przede wszystkim jakość!

Meble dziecięce kojarzą się z pastelową kolorystyką czy atrakcyjnym wzornictwem. Przede wszystkim powinny być jednak bezpieczne, co powinno wyrażać się zarówno ich solidnością, jak i brakiem toksyczności. Meblik wyróżnia się dbałością o każdy szczegół, co znajduje wyraz w nienagannej estetyce mebli, ale nigdy nie odbywa się to kosztem ich jakości. Meble tej firmy posiadają wszystkie uznawane w Unii Europejskiej certyfikaty, które są najlepszym potwierdzeniem spełniania surowych norm dotyczących produktów dla dzieci. Znak TUV Rheinland Polska otwiera przed meblami Meblik rynki światowe, które są sukcesywnie podbijane przez te nienaganne produkty. Kolejnym potwierdzeniem ich jakości i bezpieczeństwa jest Świadectwo Pracowni Badań i Atestacji Mebli w Poznaniu.

Meble dla dzieci Meblik wykonane są z wytrzymałej płyty MDF, a wykończone ekologicznymi farbami wodnymi, folią termoplastyczną oraz powłokami o wysokiej klasie higieniczności. Szuflady z łożyskowymi prowadnicami zamykają się stopniowo, nie grożąc przytrzaśnięciem małych paluszków. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wysunięciem, a całe konstrukcje mebli - przed przewróceniem.

Uznanie klientów i branży meblarskiej

Meblik to firma obdarzona zaufaniem klientów. Nie bez powodu - nienagannie zaprojektowane i wykonane meble stawiają firmę w czołówce producentów mebli dla dzieci. Ale to nie wszystko - Meblik swoją miłość do najmłodszych wyraża także poprzez organizację licznych konkursów, w których wygraną są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz bony na zakupy mebli. Efektem tak wszechstronnej działalności Meblika jest Złoty Medal w rankingu Wybór Konsumentów 2016 oraz Dyplom od Ministra Pracy dla Kreatora miejsc pracy. Inne wyróżnienia to liczne godła i medale branżowe, a także bardzo firmie bliski tytuł Dobroczyńcy Roku 2009.

Oferta firmy Meblik

Meblik proponuje szereg funkcjonalnych i nienagannych wizualnie rozwiązań do pokoju zarówno niemowlaka, jak i nastolatka. Linia mebli dla najmłodszych sfokusowana jest na funkcjonalność skorelowaną z delikatną, pastelową kolorystyką. Mebelki dla niemowląt to pojemne regały, bezpieczne i wytrzymałe łóżeczka oraz blaty do przewijania. Dzięki takim rozwiązaniom rodzic zawsze będzie miał pod ręką wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do opieki nad maluchem, a dziecko doskonale odnajdzie się w pięknym pokoju, dzięki któremu łatwiej będzie mu odkrywać świat.

Meble dziecięce skoncentrowane są na organizacji zarówno zabawy, jak i nauki. Wygodne i pojemne biurka doskonale komponują się zatem z przestronnymi regałami, które pomieszczą zarówno zabawki, jak i pomoce naukowe. A dla nastolatków iście wystrzałowa propozycja - meble z wyrazistymi motywami zdobniczymi, doskonale oddające osobowość młodego człowieka.

Sprawdź koniecznie ofertę na https://www.meblik.pl