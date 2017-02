Pierwsza księgarnia abonamentowa PakaKsiazek.pl

Nowa na polskim rynku inicjatywa Wydawnictwa Poligraf – Paka Książek – postawiła sobie niesamowicie ambitny cel: wzrost czytelnictwa w Polsce, dzięki uruchomieniu księgarni subskrypcyjnej.

Paka Książek gwarantuje ceny minimum 15% niższe niż na okładce.

– Wciąż poszukujemy nowych kanałów dystrybucji dla naszych autorów i stąd właśnie nasze najnowsze nowatorskie przedsięwzięcie: pierwsza w Polsce księgarnia abonamentowa Paka Książek – mówi dyrektor Wydawnictwa Poligraf, Wojciech Ławski. – Naszą misją jest stworzenie społeczności ludzi, którzy książki nie tylko piszą, ale i czytają. Im więcej osób będzie subskrybować Pakę Książek, tym większe nakłady poszczególnych pozycji będziemy sprzedawać i tym więcej będą zarabiali nasi autorzy.

A co, jeśli Paka Książek nie trafi w gusta?

No cóż, tutaj jest jakiś element ryzyka, jak w każdej niespodziance, jednak Poligraf jest przekonany, że nawet jeśli jakiś tytuł nie przypadnie do gustu zamawiającemu, to na pewno spodoba się komuś z rodziny czy znajomemu i w ten sposób będziemy mieli dla niego nietuzinkowy prezent.

W każdym razie wszyscy, którzy lubią niespodzianki z pewnością będą zadowoleni – co miesiąc otrzymają do domu swoją Pakę Książek, w której znajdą książki, będące dla nich całkowitym zaskoczeniem.

Oczywiście można przy zamówieniu określić swoje preferencje czytelnicze, które Wydawnictwo Poligraf – w miarę możliwości – będzie uwzględniało przy kompletowaniu Paki Książek. Poligraf gwarantuje również, że większość książek będzie całkowitymi nowościami na rynku.

Czas pokaże czy Paka Książek okaże się skuteczną metodą na zwiększenie czytelnictwa w Polsce.

Strona projektu: http://pakaksiazek.pl/

Informacje o autorze projektu: http://wydawnictwopoligraf.pl/o-nas.php